La CsdL compie 80 anni, mercoledì al Titano "La storia raccontata dai Segretari Generali"

La CsdL compie 80 anni, mercoledì prima iniziativa con il dibattito "La storia della CSdL raccontata dai Segretari Generali". Ad alternarsi i Segretari Generali CSdL che si sono avvicendati dal 1984 ad oggi: “sarà interessante capire – ha detto l'attuale segretario Enzo Merlini- come vedono l'organizzazione oggi". Il dibattito apre, al Titano, le celebrazioni per l'80° anniversario della nascita della Confederazione, il 3 settembre 1943, dopo che il Governo provvisorio seguito alla caduta del fascismo aveva incaricato lo storico dirigente socialista Gino Giacomini di ricostruire il sindacato sammarinese.

Ripercorsi i passaggi della storia sindacale, lunga stagione di conquiste, anche sul piano contrattuale e della difesa del potere d'acquisto delle retribuzioni, oltre che sociale e dei diritti. Altro capitolo, i rapporti con la politica, non più diretti come nei primissimi decenni del dopoguerra. “Oggi, come del resto anche in passato, al sindacato viene contestato di occuparsi di questioni che trascenderebbero la sfera sindacale; la nostra sfida è far sì che i lavoratori e i cittadini comprendano che il nostro agire non può riguardare solo i contratti di lavoro o le necessità contingenti, ma ha necessità di includere anche le problematiche di carattere generale”. "Ad esempio, da tempo stiamo conducendo una battaglia sul debito estero, che ha riflessi diretti sulle condizioni dei lavoratori e dei cittadini e sulle prospettive del Paese".

Le celebrazioni proseguono con altre due iniziative: la festa per l'80° CSdL, in programma domenica 10 settembre al Parco Ausa di Dogana, ed il 16 ottobre, più proiettata verso il futuro, che avrà ospite il Segretario Generale CGIL Maurizio Landini.

Nel video l'intervista ad Enzo Merlini, Segretario Generale CSdL

