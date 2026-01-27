La Csu prosegue la formazione con la "Casa delle donne per non subire violenza – Bologna”

Le interviste a Alessandra Capoani, Enzo Merlini, e Paride Neri

1 donna su 3 tuttora subisce violenza secondo le principali statistiche internazionali. Piaga infinita che riempie le pagine di cronaca senza soluzione di continuità. Ecco perché le testimonianze come quella recente e toccante di Gino Cecchettin, insieme alla formazione per sapere come dare sostegno mirato alle vittime di violenza, si confermano fondamentali. La Csu si affida stavolta alle operatici della Casa delle Donne per non subire violenza – Bologna, centro che solo nel 2024 ha preso in carico i casi di oltre 900 donne.

Alessandra Capoani e Martina Travaglino partono da un excursus sulle varie forme di violenza: fisica e sessuale, psicologica, fino a quella economica, assistita e la vittimizzazione secondaria. Graficamente, “l'iceberg” proposto, rende bene l'idea della società patriarcale, con il femminicidio sulla punta, e a ruota: stupro, aggressioni, stalking; mentre sotto la superficie, tutto ciò che resta sommerso o quasi. Molestie, discriminazioni sui luoghi di lavoro e mobbing compresi. Spesso il silenzio prevale sulla denuncia, alimentato dalla paura di ritorsioni, dalla precarietà del contratto, dal timore di non essere credute o di vedere compromesso il proprio percorso professionale. "Noi pensiamo che la formazione sia fondamentale per le persone che stanno all'interno dei luoghi di lavoro, - evidenzia Alessandra Capoani, operatrice anti-violenza - proprio per lanciare il messaggio di una denuncia alla violenza di genere, una responsabilizzazione degli autori e l'acquisizione di una postura e di un atteggiamento di sostegno alle donne, di non giudizio, di responsabilizzazione e di eliminare un po' il senso di colpa e quindi anche di sostenerle nel loro percorso di fuoriuscita dalle situazioni di violenza, che sia all'interno del luogo di lavoro o all'esterno e quindi nella propria famiglia, nelle proprie relazioni".

Cruciale, dunque, il ruolo dei sindacati, come recettori diretti di situazioni di maltrattamento. "Oggi è un'altra esperienza che viene raccontata, - commenta Enzo Merlini, Segretario Generale CSdL - ma anche di carattere formativo per esplicitare a tutte le persone anche i comportamenti come possono influire in una società sempre più aggressiva". "Noi crediamo - osserva Paride Neri, Segretario Generale aggiunto CDLS - che interessare i lavoratori, le parti sindacali che compongono i quadri possa essere motore di un cambiamento culturale che è ciò che riteniamo essere indispensabile per produrre un effetto continuativo nel tempo di opposizione a questo fenomeno.

Prossimo appuntamento con la formazione insieme alla “Casa delle donne per non subire violenza – Bologna”, il 13 febbraio.

Nel video le interviste a Alessandra Capoani, operatrice anti-violenza “Casa delle donne per non subire violenza – Bologna”; Enzo Merlini, Segretario Generale CSdL e Paride Neri, Segretario Generale aggiunto CDLS.