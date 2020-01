La dance music '70-'80 incontra la musica classica, sold out al Teatro Nuovo Presenti in sala anche i Capitani Reggenti

La dance music '70-'80 incontra la musica classica: un risultato da sold out. Fun4all, Rimini Classica e JBees. Un pienone al Teatro Nuovo che è quello delle grandi occasioni, con la presenza in sala anche dei Capitani Reggenti. Grazie alla collaborazione con gli Istituti Culturali e l’Ufficio del Turismo Repubblica di San Marino, Violins at the Discoteque è stato infatti inserito nel calendario della Stagione Teatrale 2019-2020 San Marino Teatro e de “Il Natale delle Meraviglie”, evento clou della stagione turistica del Titano. Protagonista la Disco Music 70/80: Jbees (11 elementi) con special guest Roberto Moghe Moretti, Mario Mosca, Emanuele Franca, l’Orchestra di Rimini Classica, con 14 archi e un percussionista, la Corale San Marino e il Coro Note in Crescendo, per un totale di 80 artisti sul palco e 100 minuti di musica e spettacolo La band italo sammarinese JBees, vanta partecipazioni a eventi internazionali come "Porretta Soul Festival" e "Disco Diva" ed è delle band disco-funk più richieste del momento: davanti al pubblico di casa si scatena, con le cantanti Giulia Boria ed Alberta Saccani che emozionano e fanno ballare tutti Arrangiamenti affidati a Marco Capicchioni, per brani evergreen di Chic, Gloria Gaynor, Madonna, Prince, Rettore, Elton John, reinterpretati anche per un fine sociale: l’utile dell’evento devoluto all’Associazione Oncologica Sammarinese.



