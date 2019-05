La delegazione sammarinese è a Tel Aviv: si lavora per mettere a punto l'esibizione di Serhat

L'intervista al Capodelegazione Alessandro Capicchioni

E' ufficialmente cominciata l'avventura del Titano allo Eurovision Song Contest 2019. La delegazione sammarinese sabato ha raggiunto Tel Aviv. Per Serhat sarà una settimana di prove non-stop, di eventi e serate di promozione, prima di affrontare la semifinale in programma martedì 14 maggio. A dare il polso della situazione, Alessandro Capicchioni, Capodelegazione per San Marino, a cui abbiamo chiesto anche se si avvertano timori per la sicurezza, nonostante la tregua confermata tra Gaza e Israele.

Ascolta l'intervista telefonica.