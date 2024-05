MEDIA La denuncia di Uds: “Candidata vergognosamente attaccata sull'aspetto fisico” L'Unione Donne Sammarinesi parla di “uso aberrante della comunicazione politica” e chiede alle autorità competenti di vigilare. La nota di RF: “Satira che invece satira non è"

La denuncia di Uds: “Candidata vergognosamente attaccata sull'aspetto fisico”.

“Una candidata è stata vergognosamente attaccata con indegni riferimenti all’aspetto fisico in un modo che definire offensivo e inaccettabile risulta persino riduttivo”. Con un post su Facebook, l'Unione Donne Sammarinesi si scaglia contro quello che definisce l'uso aberrante della comunicazione politica. Il riferimento, seppur non citato nel testo, è a una foto pubblicata su giornalesm.com. “Uds – conclude – vuole portare la propria piena solidarietà alla candidata indegnamente colpita e auspica che le autorità competenti vigilino affinché non solo il dibattito politico, ma anche tutta la comunicazione mediatica che ruota attorno al confronto elettorale mantenga forme degne di una vera democrazia”.

A fare riferimenti specifici è invece Repubblica Futura che, dopo diverse ipotesi sui motivi alla base dell'“astio” del responsabile del sito nei confronti del partito, si concentra sui fotomontaggi che pubblica: “Hanno solo l’obiettivo di trarre in inganno, tanto sono ambigui, ammantandoli come satira che invece satira non è”, scrive. Aggiungendo di aver già proceduto a depositare due esposti alla Commissione Elettorale ed alla Commissione Garante dell’Informazione.

