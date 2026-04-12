"La dignità della vita": serata di dibattito sul fine vita al Santuario di Valdragone

Un momento di confronto pubblico su una delle questioni più delicate del dibattito politico e sociale contemporaneo. Al Santuario del Cuore Immacolato di Maria a Valdragone, la tavola rotonda dal titolo “La dignità di ogni vita”, dedicata al tema del fine vita e alle proposte di legge attualmente in discussione a San Marino. Un’iniziativa, promossa dai Frati Minori, dal Terz’Ordine Francescano e dal Coordinamento delle Aggregazioni Laicali del Vicariato. A moderare l’incontro Matteo Tamagnini, con gli interventi di don Gabriele Mangiarotti, del docente di Bioetica Gabriele Raschi e della presidente dell'associazione Uno di Noi Maria Venturini, che hanno approfondito le implicazioni etiche, culturali e giuridiche legate alle scelte di fine vita, soffermandosi in particolare sul valore della persona e sul tema della dignità nelle fasi più fragili dell’esistenza.

Secondo Raschi servirebbe una legge per rendere operative a 360 gradi le cure palliative: “Ciò che manca ora – spiega – ad esempio è un hospice e una presa in carico completa del paziente e anche della sua famiglia, con un percorso dedicato, anche spirituale se richiesto”. Questa secondo lui sarebbe un'ottima alternativa all'accanimento terapeutico e all'eutanasia.

Il dibattito sul fine vita resta infatti centrale anche a livello istituzionale sul Titano, dove sono in discussione due progetti di legge che, pur partendo da iniziative diverse, convergono sull’obiettivo di garantire maggiore chiarezza normativa e rafforzare il diritto all’autodeterminazione del paziente. Da un lato il pdl di iniziativa popolare promosso dall’associazione Emma Rossi, dall’altro il testo presentato da Rete, con l’ipotesi di arrivare a una sintesi condivisa in Commissione.

Tra i punti più delicati restano le disposizioni anticipate di trattamento, il ruolo delle cure palliative e le garanzie per il personale sanitario. Un confronto ancora aperto, che continua a interrogare istituzioni e società civile sul confine tra tutela della vita, libertà di scelta e responsabilità delle cure.







