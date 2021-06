ABORTO La Diocesi replica a UDS: "I volantini? Rientrano nella nostra funzione educativa a prescindere dal referendum"

Sul tema aborto, la Diocesi di San Marino Montefeltro risponde alle ultime dichiarazioni dell'Unione Donne Sammarinesi: “Abbiamo ritenuto che la predisposizione e diffusione dei volantini in questione in chiesa rientrasse nella nostra funzione educativa, mirante proprio alla formazione delle coscienze, indipendentemente dall’eventuale Referendum. Non era e non è nostra intenzione – precisano - dare indicazioni di voto prima del periodo previsto dalla normativa. L'auspicio – conclude il Vicariato – è che sul tema, così importante per la vita di ogni comunità, si possa aprire un dibattito sereno e costruttivo, che garantisca a tutti la possibilità di esprimere la propria opinione”.

