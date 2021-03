La disoccupazione è rosa: l'8 marzo Donne Cdls in udienza dalla Reggenza

A San Marino 600 le donne senza lavoro, il 70% dei disoccupati totali. In tempi di pandemia la festa dell'8 marzo si carica di significato. Dall'inizio dell'emergenza è proprio il mondo femminile – rimarca la Cdls – ad aver pagato il prezzo più alto. Lunedì il suo Gruppo Donne illustrerà quindi ai Capitani Reggenti il documento “Parità e diritti oltre la Pandemia. Il nostro futuro senza disuguaglianze”. Al centro il tema della parità di genere, e un pacchetto di proposte per migliorare condizioni di vita e di lavoro.









“In questi lunghi mesi di pandemia per le donne non c'è stato riposo", ha scritto il segretario Gianluca Montanari alle 3mila iscritte. “Sempre in prima linea già durante il primo lockdown, hanno dovuto fare fronte a un repentino sovraccarico di lavoro familiare, dovuto soprattutto alla combinazione di smart working e didattica a distanza, con prezzi da pagare al loro tempo libero, al mondo degli affetti, alla loro vita”. L'equilibrio di genere è ancora lontano, lo raccontano i dati sulla disoccupazione; lo fotografa il mondo del lavoro privato: sul totale dei contratti a tempo determinato le donne rappresentano il 62% contro il 38% degli uomini. Sul fronte delle qualifiche, solo il 22% ricopre ruolo di dirigente e poco più del 30% di responsabile. Addirittura fra i capireparto le donne sono solamente il 5%.

All'analisi della Cdls si aggiunge quella del Segretario FUPS-CSdL Elio Pozzi: "Gli uomini – scrive - non possono lasciare che la lotta per la parità dei diritti e per l'eliminazione di ogni forma di violenza di genere sia lasciata solo alle donne; dobbiamo impegnare tutta la nostra energia per ottenere un cambiamento radicale di tutta la società. La parità tra i sessi non deve essere una conquista, ma già di per sé costituire un diritto fondamentale”.