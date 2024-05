ONORIFICENZA A PETROCELLI La dissertazione dell'ex ministro Bianchi: "San Marino diventi zona franca della cultura e della pace"

Si celebra l'università di San Marino, i suoi successi e i suoi progetti. Per farlo, in udienza a Palazzo Pubblico, un ospite speciale: Patrizio Bianchi, già ministro dell'istruzione del governo Draghi, che ha tenuto una dissertazione dal titolo “L’università in un mondo aperto e incerto”. "Il mondo sta cambiando rapidamente e le università sono sempre più importanti non solo come luogo di insegnamento ma anche di incontro - spiega Bianchi -. In una fase così complessa in cui l'asse est-ovest viene sostituito dall'asse nord-sud, San Marino ha una grande opportunità per diventare una zona franca della cultura, della ricerca e della pace europea". E quando si parla di università a San Marino, non si può che citare Corrado Petrocelli. Il lavoro svolto dal Rettore viene elogiato anche dai Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni: “Sotto la sua guida – sottolineano – l'ateneo è diventato una comunità di cui tutti si sentono parte, ribadendo che gli studenti non sono consumatori che pagano le rette in cambio di un servizio ma persone che l'università deve preparare ad avere una coscienza critica e civile”.

Per questo a Petrocelli viene conferita l’Onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata, con il grado di Cavaliere Grande Ufficiale. "Sono onorato, emozionato - commenta Petrocelli - e grato al segretario Belluzzi, alla Reggenza e a San Marino per questo riconoscimento che testimonia l'impegno che ci ho messo e l'affetto che ho per questa terra". Sotto il suo mandato e quello del segretario all'istruzione Belluzzi - commosso nel ricordare il rapporto professionale e umano che li lega - l'università è cresciuta a vista d'occhio: il numero di studenti è quadruplicato in 10 anni, superando quota 2mila, e sono stati firmati protocolli di collaborazione con diversi atenei in Italia e in tutto il mondo. "Abbiamo dato nuova stabilità all'università e al corpo docente - afferma Belluzzi -. L'ateneo è in crescita e ha grandi prospettive di sviluppo, di produzione di nuove attività, di internazionalizzazione".

Nel video le interviste a Patrizio Bianchi (già ministro dell'Istruzione), Corrado Petrocelli (rettore dell'Università di San marino) e Andrea Belluzzi (segretario alla Cultura)

