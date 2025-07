La famiglia Benedettini dona cinque TV all’Onco-Ematologia dell'Ospedale di Stato

La famiglia Benedettini, titolare del negozio di elettronica FreeShop, ha donato alla UOC di Onco-Ematologia dell'Ospedale di Stato 5 televisori per rendere più confortevole la permanenza in reparto dei pazienti durante i trattamenti terapeutici. Questa mattina i ringraziamenti da parte del Comitato Esecutivo ISS per questo significativo contributo che – si legge in una nota - non solo testimonia il generoso spirito di solidarietà, ma valorizza anche la collaborazione tra il settore pubblico e privato per il continuo miglioramento dei servizi sanitari e socio-sanitari, patrimonio di tutti i cittadini.