LA STORIA DEL GIORNO La famiglia Giovagnoli (allargata) si riunisce: in 90 per una giornata da condividere L'evento nasce da un'idea di Massimo Nanni, che aveva già organizzato un primo incontro con 30 parenti. Poi la scoperta di due cugine, Claudia Bruna e Virginia Giovagnoli, autrici di un libro proprio sulla storia di famiglia

Una storia di famiglia, ricerca e passione che unisce passato e presente: in un ristorante del Titano una grande reunion della famiglia Giovagnoli, con circa 90 partecipanti provenienti da tutto il territorio sammarinese. L'evento nasce da un'idea di Massimo Nanni, che aveva già organizzato un primo incontro con 30 parenti, a seguito di approfondimenti sul suo albero genealogico. Dapprima le ricerche su quello paterno, poi il focus sul ramo materno, dei Giovagnoli appunto. E la scoperta che ha reso tutto possibile e ha completato il suo puzzle con le tessere mancanti: due cugine che nemmeno conosceva, Claudia Bruna e Virginia Giovagnoli, avevano da poco realizzato un libro proprio sulla “Famiglia Giovagnoli. La storia, il coraggio e la passione per la loro terra dei 'Ciudrinel'”.

"È stato un ritrovarsi, un conoscersi - commenta Virginia - perché molti Giovagnoli noi non li conoscevamo e vogliamo lasciare anche un ricordo ai nipoti. Il valore della famiglia è molto importante, penso che sia al primo posto perché senza l'unione della famiglia si perdono molte cose".

"Abbiamo impiegato circa 5 anni per raccogliere le informazioni - spiega Claudia Bruna - perché abbiamo dovuto visitare tutte le parrocchie di San Marino, gli archivi storici, abbiamo ricercato nelle famiglie perché dovevano darci notizie, informazioni, fotografie, aneddoti. Infatti la famiglia aveva come soprannome Ciudrinel".

'Ciudrinel', cetriolo: una volta infatti si usava dare soprannomi alle famiglie. La spiegazione in questo caso è semplice: "si diceva - spiega Nanni - che uno dei trisavoli delle generazioni attuali, Francesco Raffaele Giovagnoli, coltivasse dei cetrioli enormi e li regalasse a tutti. Raffaele fu uno dei tre capostipiti della famiglia a San Marino, assieme a Cesare e Pietro. Quest'ultimo fu il primo a mettere piede in Repubblica da Coriano nel 1859". Da loro nacquero tre diramazioni di discendenti, ricostruite nel libro grazie a oltre 5 anni di ricerche partite dagli archivi parrocchiali, passando per ospedali, cimiteri e istituzioni come il Museo delll'Emigrante e la Biblioteca di Stato, fino all’archivio della diocesi di Rimini. Ora in tantissimi si sono riuniti per una giornata, arricchita dalla presenza di Checco Guidi e dalla lettura di una sua poesia scritta ad hoc per l'occasione e dedicata ai Giovagnoli. Emozione, sorpresa ed entusiasmo in un evento che, come sottolinea lo stesso Nanni, “passerà alla storia”, celebrato anche con un opuscolo ricordo con foto firmato da tutti i partecipanti.

Nel video le interviste a Virginia Giovagnoli e Claudia Bruna Giovagnoli, autrici libro “Famiglia Giovagnoli”



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: