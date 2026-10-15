La Fao premia l'imprenditrice sammarinese Neni Rossini

La Fao ha premiato, a Roma, l'imprenditrice sammarinese Neni Rossini, selezionata tra “100 women heroes”. Cento donne che in tutto il mondo si sono distinte per il loro contributo all'innovazione, alla sostenibilità e alla trasformazione dei sistemi agroalimentari, ricevendo per questo un giusto riconoscimento, dalle mani del direttore generale della Fao, Qu Dongyu. San Marino dunque selezionato, grazie alla candidatura della rappresentanza permanente della Repubblica presso la Fao, e poi premiato per il percorso professionale dell'imprenditrice, che grazie alle produzioni sostenibili del suo Gruppo riduce l'impatto ambientale e favorisce la riduzione degli sprechi. Una collaborazione, quella tra la Fao e San Marino, sottolineata anche dal vice direttore generale dell'organizzazione. Neni Rossini era accompagnata dal Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci.

Nel video le interviste a Neni Rossini, presidente Gruppo Sit; Maurizio Martina, vice direttore generale Fao; Matteo Ciacci, Segretario di Stato al Territorio







