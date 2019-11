La Farnesina sostiene le iniziative di solidarietà avviate per Venezia a seguito delle maree eccezionali che hanno colpito la città. Attivando la sua rete all’estero nel sostegno alle iniziative di solidarietà a favore della popolazione e del patrimonio artistico e culturale gravemente danneggiato dalle maree, a cominciare dalla raccolta di fondi promossa dal Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

L'Ambasciata d' Italia a San Marino informa che "Coloro che volessero partecipare alla campagna di solidarietà per Venezia possono sostenere la sottoscrizione "Contributo emergenza acqua" promossa dal Comune di Venezia, ricordando quindi le coordinate del conto corrente bancario indicate dalla stessa Autorità comunale, su cui sarà possibile effettuare le donazioni.

Comune di Venezia - Emergenza acqua alta Causale: contributo emergenza acqua Per bonifici effettuati dall'Italia: IBAN: IT 24 T 03069 02117 100000 018767 Per bonifici effettuati dall'estero: oltre al medesimo IBAN, sarà necessario riportare anche il codice BIC IBAN: IT 24 T 03069 02117 100000 018767 BIC: BCITITMM