SOLIDARIETÀ La Federazione tiro con l'arco dona ad Asdos fondi per la prevenzione del tumore al seno

La Federazione sammarinese tiro con l'arco, con i tre club che ne fanno parte, dona all'Associazione donne operate al seno il ricavato - mille euro - della lotteria organizzata dal gruppo sportivo, per destinare i fondi alla prevenzione dei tumori al seno. Alla consegna la presidente Asdos, Mara Valentini, e il presidente della federazione, Luciano Zanotti. L'iniziativa è legata all'Ottobre rosa. Dopo l'inaugurazione di un nuovo macchinario di stereotassi all'Iss, l'associazione fa partire una raccolta fondi per acquistare un software di intelligenza artificiale in grado di aiutare l'uomo nell'intercettare tessuti critici che potrebbero evolvere in tumori. Un importante passo avanti in tecnologia e prevenzione. Due sfide, spiega la presidente Valentini, che si uniscono: quella dello sport e quella della prevenzione e della lotta al tumore al seno.

