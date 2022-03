La Festa del Papà nel mondo

La Festa del Papà è una celebrazione moderna, anche se gli antichi romani avevano una tradizione di onorare i padri, ogni febbraio, ma solo quelli che erano morti. In tutto il mondo, la festa viene celebrata in date diverse, anche se la giornata viene festeggiata in modo simile, di solito comportando regali ai padri e partecipando ad attività familiari.

La data più popolare per la Festa del Papà è la terza domenica di giugno. Questa data è stata osservata per la prima volta negli Stati Uniti il 5 luglio 1908 a Fairmont nel West Virginia e da allora è stata adottata da molti paesi. In Spagna, Italia e Portogallo si celebra oggi, il 19 marzo, festa di San Giuseppe, nonché patrono dei padri. In Germania, la festa si celebra nella stessa data del giorno dell'Ascensione. In tutta la Scandinavia, quella tradizione è stata adottata negli anni '30. Originariamente si usava la data americana, ma nel 1949 i paesi nordici decisero di spostarla alla seconda domenica di novembre. Questo era in parte per collocarlo a sei mesi di distanza dalla festa della mamma, ma è stato anche scelto per aumentare le vendite in un periodo commerciale altrimenti tranquillo prima di Natale.

L'unico paese nordico che ha fatto una scelta diversa è stata la Danimarca: la Festa del Papà è rimasta lo stesso giorno dell'altra festa di inizio giugno, il Giorno della Costituzione. A Taiwan, la festa si celebra l'8 agosto poiché il cinese per dire otto si dice "ba", mentre la parola colloquiale per padre è "ba-ba", quindi l'ottavo giorno dell'ottavo mese suona simile a "papà". Questa era anche la data della festa del papà in Cina, ma è stata spostata alla terza domenica di giugno.