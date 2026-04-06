La Fibromialgia a San Marino presenta 33 Istanze d'Arengo: "Unico modo per farci ascoltare"

L'intervista ad Andrea Pozzati

"Abbiamo deciso di fare questa protesta pacifica in risposta a quella che è una violazione che abbiamo ricevuto su un progetto di legge che abbiamo presentato e depositato il 15 di settembre del 2025". Spiega così la scelta dell'Associazione La Fibromialgia a San Marino di presentare 33 Istanze d'Arengo sul tema il portavoce Andrea Pozzati: "Questo progetto di legge - aggiunge - non è mai andato in lettura e il modo, l'unico modo che abbiamo trovato pacifico per farci ascoltare, per sensibilizzare tutti è stato quello di scomporlo e di portare tutte le istanze d'arengo inerenti allo stesso progetto di legge".

Ben 33 appunto quelle presentate dall'Associazione, su un totale di 56 istanze. “Un numero importante – afferma Andrea Pozzati – che fanno però tutte riferimento al progetto di legge presentato nel settembre 2025”. L'obiettivo è proprio quello di arrivare alla discussione del PDL.

C'è chi però sostiene che questa scelta sia in realtà uno “svilire l'istituto delle istanze d'arengo”: "Concordo pienamente quello che è stato detto - afferma Pozzati - perché saremmo stati i primi a non voler portare una serie così di Istanze d'Arengo, però ricordiamoci pure che che altra forma di protesta possiamo avere, civile e pacifica, per un diritto, come dicevo prima, che ci spetta e quindi capisco che parlano di uno svilimento, però, diciamo, abbiamo creato anche la clausola per poterle risolvere tutte in maniera molto veloce".

Nel servizio l'intervista ad Andrea Pozzati (Associazione La Fibromialgia a San Marino)







