La Fondazione Arbia, in udienza a Palazzo, ha presentato una pubblicazione ai Capitani Reggenti

I Capitani Reggenti incontrano la Fondazione Silvana Arbia

“L'albero dei Diritti” opuscolo didattico illustrato sul binomio infanzia e diritti, fresco di ristampa con una nuova parte introduttiva, è un'occasione per i Capitani Reggenti di ringraziare la Fondazione Silvana Arbia, nata da una costola del Soroptimist ormai 10 anni fa e che si è distinta da allora per una serie di iniziative di sensibilizzazione sul fenomeno dei bambini soldato “conoscere, proteggere, tutelare tali diritti- dicono i Capitani Reggenti- in ogni fase della vita significa non solo preservare noi e le nostre libertà, ma soprattutto assicurare un avvenire di sicurezza e sviluppo alle nuove generazioni”.

Perché per dare il proprio contributo “non si è mai né troppo piccoli né troppo grandi” suggeriscono le autrici, Aurora Cherubini ed Itala Cenci Malpeli. Le illustrazioni sono a cura di Anna Malpeli. Il Segretario Belluzzi e la Presidente della Fondazione, Alba Baredi, hanno ricordato le motivazioni che portarono alla nascita della realtà che porta il nome di Silvana Arbia, magistrato di alta competenza e di profonda esperienza umanitaria: contrastare il fenomeno dei "bambini soldato”, sia quelli arruolati nei conflitti negli eserciti che dalla criminalità organizzata. Un'occasione per parlare di diritti e di minori, argomento cui la Reggenza ha dedicato un'attenzione particolare e la sua penultima udienza “Uno stimolo - ha ricordato il Segretario Belluzzi- ad agire, con maggiore convinzione, nei contesti internazionali di cui San Marino fa parte, per il rispetto dei bambini, della loro dignità e dei loro diritti".

Nel video l'intervista a Aurora Cherubini, autrice pubblicazione “L'albero dei diritti”