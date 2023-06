La Fondazione Niaf visita San Marino: nuove opportunità per promuovere il Titano

Rappresenta oltre 20 milioni di italoamericani e mantiene viva la cultura del Bel Paese negli States: è la Niaf, National Italian American Foundation. Per i vertici dell'organizzazione una visita a San Marino e l'incontro con il segretario di Stato agli Esteri. Luca Beccari. Un legame forte quello tra la penisola e gli Usa, tanto per l'Italia quanto per il Titano. Presidente della fondazione è Robert Allegrini, console onorario di San Marino a Chicago.

"Ogni anno - spiega Allegrini - scegliamo una 'Regione d'onore', in questo caso l'Emilia-Romagna, e la visitiamo. Non potevamo non venire a San Marino, la più antica Repubblica del mondo". "Credo sia un'opportunità per promuovere il nostro Paese - afferma Beccari - non solo dal punto di vista economico, ma anche storico e culturale".

A Washington a ottobre l'evento di gala della fondazione. Sullo sfondo nuove opportunità a livello turistico per San Marino, alla luce della lunga esperienza di Allegrini nel settore. "Sono stato vice presidente delle relazioni pubbliche per la catena Hilton - racconta il presidente Niaf - e vorrei promuovere la Repubblica per farla conoscere a tutti gli americani".

Nel servizio le interviste a Robert Allegrini (presidente Niaf e console di San Marino a Chicago) e Luca Beccari (segretario di Stato agli Esteri)

