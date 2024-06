La forza dell'inclusione: Unhcr, nel 2023 attivati 11 mila percorsi formativi per i rifugiati

L' Onu richiama la responsabilità collettiva nel mondo, in un giorno che accende il faro sui sentimenti di esseri umani costretti a fuggire dai propri Paesi. Quest'anno, secondo l'ultimo rapporto Unhcr, il numero ha raggiunto la cifra record di 120 milioni. Celebrare la Giornata mondiale del rifugiato non è solo un gesto di solidarietà, ma sforzo per una integrazione politica, economica e sociale. In Italia, grazie al progetto Welcome, Working for Refugee Integration nel 2023 sono stati avviati 11 mila e 700 percorsi professionali con persone rifugiate.

“Fieri di questi risultati - ha affermato Chiara Cardoletti, rappresentante di Unhcr per l'Italia, la Santa Sede e San Marino - il messaggio della Giornata Mondiale del rifugiato è la forza dell'inclusione”. Ieri l'agenzia Onu per i rifugiati ha premiato 220 aziende che hanno promosso percorsi d'inclusione lavorativa per rifugiati. Segno non solo di carenza di manodopera, ma di consapevolezza che l'inclusione è la soluzione più completa e vantaggiosa davanti a quegli effetti catastrofici dovuti a conflitti e crisi climatica che costringono decine di milioni di persone a fuggire, ed a stare lontani da casa per 20 anni. Sulla giornata però si allunga l'ombra della tragedia di Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano lasciato agonizzante in strada dopo aver perso un braccio. Insistere sulla consapevolezza dei diritti una delle priorità. Ma non basta.

Nel video l'intervista a Chiara Cardoletti, Rappresentante di Unhcr per l'Italia, la Santa Sede e San Marino