EXPO 2020 DUBAI La forza unica di San Marino: "Le relazioni che siamo capaci di creare" Il bilancio della settimana che ha visto il culmine nel National Day di domenica con le parole del direttore del Padiglione

“La Repubblica ha mostrato al mondo tutta se stessa. E soprattutto, un team che ha accolto Capi di Stato, Ministri - sammarinesi ed emiratini -, stampa, delegazioni, sponsor, visitatori e amici, facendo percepire, in ogni istante, la forza di uno dei più piccoli Paesi del mondo: quella, unica, delle relazioni che siamo capaci di creare. Per questo Expo conosce San Marino: le persone”. Sono le parole di Letizia Cardelli, direttore del Padiglione a Dubai. Chiudono una settimana intensa a Expo, con al centro il National Day del 13 febbraio. “Questo è il momento delle soddisfazioni, di portare a casa un risultato eccellente. - ha commentato il Segretario Pedini Amati - Consentendo a San Marino di uscire a testa alta da un’esposizione Universale in cui nulla è stato scontato e facile da affrontare". Gli ha fatto eco il Commissario Generale Filippo Francini: “Entrare in corsa in questo progetto é stata una sfida che ci ha concesso di imparare tanto e crescere giorno dopo giorno" rivolgendo un pensiero particolare ai volontari. "Con 170.000 visitatori ad oggi raggiunti e il record di 5000 visitatori in un giorno abbiamo ottenuto grosse soddisfazioni e siamo orgogliosi di aver potuto celebrare un National Day altrettanto degno di nota”.

