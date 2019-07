La fotografia dei sammarinesi: consumi stazionari, si spende meno ma si viaggia di più

La 'famiglia tipo' è costituita da coniugi e figli (45,6%) con il capo famiglia lavoratore dipendente (62,4%) e con un buon livello di istruzione (il 32,5% possiede una laurea o un diploma universitario, il 46,1% possiede un diploma di scuola media superiore). Il settore di attività prevalente è quello dei servizi, sia per il capofamiglia che per il coniuge.



La spesa media mensile della famiglia sammarinese nel 2018 è stata di 2.428,52 euro, registrando una leggerissima diminuzione (-0,04%) rispetto al 2017. Il settore in cui la riduzione degli acquisti è stata più incisiva è arredamento e apparecchi per la casa, mentre l'aumento dei consumi concerne principalmente abbigliamento e calzature e istruzione.



I consumi sono rimasti stazionari, ma è diminuita la percentuale di spesa nel territorio. Nel 2018, infatti, essa ha subito una diminuzione rispetto all'anno precedente attestandosi al 71,9% (nel 2017 era pari al 72,9%). La categorie in cui la spesa avviene maggiormente all'interno dei confini sammarinesi sono quelle per le utenze domestiche, l'abitazione e i trasporti; i settori in cui gli acquisti avvengono maggiormente fuori territorio sono ricreazione e spettacoli, pasti e consumazioni fuori casa e abbigliamento e calzature.

Il reddito medio annuale della famiglia sammarinese è di 41.825,28 (+7,5% rispetto al 2017 e -0,9 rispetto al 2016); un'ampia percentuale, però, pari al 27,6%, ha dichiarato che il proprio reddito si attesta tra i 16000 euro e i 30000 euro. Nel complesso i redditi in Repubblica sono ripartiti abbastanza equamente fra le famiglie.

Diminuisce il risparmio, aumentano i debiti. Il numero di famiglie dedite al risparmio è lievemente diminuito (52,5% del totale), come è diminuita la percentuale di reddito risparmiato. Le forme di investimento preferite dalle famiglie sammarinesi sono i depositi bancari, le assicurazioni, i fondi comuni di investimento: esse quindi tendono a scegliere forme di investimento poco rischiose. Riguardo all'indebitamento, il 18,2% delle famiglie (valore aumentato rispetto al 2017) dichiara di aver contratto debiti per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili, l'acquisto di auto e moto, il sostentamento.

Il giudizio complessivo riguardo alla situazione economica delle famiglie sammarinesi mette in luce una condizione peggiorativa. Le famiglie che dichiarano una situazione molto peggiorata sono il 10,0%, mentre quelle che ritengono la propria situazione lievemente migliorata sono il 23,2%.

Passiamo allo sport: le discipline più amate dai sammarinesi sono corsi in palestra (37,8%) , nuoto e sport acquatici (24.2%).

In aumento gli acquisti effettuati sul web: nel 2018 il 75,8% delle famiglie ha effettuato almeno un acquisto su Internet. Gli oggetti maggiormente acquistati sul web sono: abbigliamento (54,4%), vacanze (51,7%), apparecchi elettronici (49,5%) e libri (44,1%).

Situazione vacanze: si spende meno, si viaggia di più e rimangono costanti i giorni medi di permanenza. La famiglia sammarinese che dichiara di andare in vacanza almeno una volta all’anno (il 85,3% dei nuclei) trascorre mediamente 11,4 giorni l’anno in vacanza, di cui il 61,2% in Italia e il 38,8% all’estero. Sempre più le famiglie che preferiscono viaggiare in territorio italiano.



La maggior parte delle famiglie possiede una casa di proprietà (77,65% di cui il 50,7% ha la piena proprietà). Il 44,7% delle famiglie possiede una casa di dimensioni tra gli 81 e 120 mq e il 26,0% delle famiglie occupa la propria abitazione da 1 a 5 anni, mentre il 21,4% la occupa da oltre 20 anni. Nelle case sono sempre più presenti apparecchiature tecnologiche: dal classico smartphone (nell’89,6% delle famiglie ne è presente almeno uno), alla smart TV (56,9%), dal condizionatore d’aria (65,2%), allo smartwatch (13,8%).