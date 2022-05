La Fratellanza Sammarinese di Roma accoglie i nuovi cittadini e premia il suo decano

Dopo due anni di distanza, causa pandemia, la Fratellanza Sammarinese di Roma si ritrova in presenza, con una formula diversa, voluta dalla presidente Daniela Canti, vero spirito propulsivo di questa associazione. Ed eccoli, i nuovi sammarinesi, alcuni commossi fino alle lacrime, che hanno conquistato la cittadinanza grazie alle ultime leggi, ricevere la pergamena delle mani del Segretario di Stato Massimo Andrea Ugolini, che ha definito i residenti all'estero i primi veri ambasciatori dell'amato Stato di San Marino fuori dai suoi confini Quest'anno scelta la formula del ritrovarsi sì a pranzo, ma per un insieme di momenti conviviali da condividere, dal saluto dell'Ambasciata in Italia, con la console Marina Emiliani e l'Ambasciatrice Daniela Rotondaro, del Segretario di Stato, i premi ai giovani, e il punto della situazione fatto da Otello Pedini, presidente della Consulta dei sammarinesi all'estero. Uno dei momenti più sentiti e commoventi è stato la consegna della targa a Lazzaro Fabbri, decano e fondatore della Fratellanza, nel lontano 1969.

Nel video le interviste a Daniela Canti, presidente Fratellanza Sammarinese di Roma; Massimo Andrea Ugolini, Segretario di Stato alla Giustizia; Lazzaro Fabbri, co-fondatore Fratellanza Sammarinese di Roma