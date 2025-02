CELEBRAZIONI La Fratellanza Sammarinese di Roma cambia il regolamento per premiare l'appartenenza Il Segretario di Stato Lonfernini ha parlato di accordo di associazione e inverno demografico che colpisce anche San Marino

Dopo la festa di Natale, la Fratellanza Sammarinese di Roma si ritrova a Sant'Agata, guidata dall'instancabile presidente Daniela Canti, che si è spesa molto per far sì che l'associazione possa andare avanti grazie alle nuove leve. E proprio per incoraggiare e premiare questa appartenenza, è stato approvato un nuovo regolamento, che introduce una novità sull'erogazione dei premi di studio. Tra i premi in palio, anche una serie di piatti disegnati da Alessandro Galassi, figlio del professor Giovanni Galassi, colonna storica dell'associazione ed ex ambasciatore, scomparso nel 2021. Quest'anno da San Marino è arrivato il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini. Accolto dalla console Marina Emiliani, nel suo discorso ha sottolineato la svolta epocale che attende San Marino, l'accordo di associazione con l'Unione Europea, passo non più rinviabile. Il nostro Paese, ha aggiunto, deve continuare ad investire nelle comunità estere. Proprio facendo riferimento al suo incarico di governo, ha sottolineato come l'inverno demografico colpisca anche la Repubblica, destando preoccupazione: nel 2024, ha spiegato, sono nati solo 149 bambini. Troppo pochi per mantenere quell'equilibrio creato per l'erogazione dei servizi essenziali. E' toccato poi a Lazzaro Fabbri, voce storica della Fratellanza, ricordare la celebrazione del 5 febbraio, la liberazione dall'occupazione Alberoniana.

Nel video le interviste a Daniela Canti, presidente Fratellanza Sammarinese Roma; Marco Biordi, tesoriere Fratellanza Sammarinese Roma; Marco Ciambotta, vice presidente Fratellanza Sammarinese Roma; Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato Pubblica Istruzione e Cultura

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: