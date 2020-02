La Fratellanza Sammarinese di Roma festeggia Sant'Agata alla presenza dei Segretari di Stato all'Industria e al Lavoro

Nel video le interviste a Daniela Canti presidente Fratellanza Sammarinese; Fabio Righi Segretario di Stato all'Industria; Marco Pepe neo cittadino sammarinese; Teodoro Lonfernini Segretario di Stato al Lavoro

È l'inizio di un nuovo triennio, per la comunità sammarinese di Roma, che rinnova il proprio direttivo. La presidente uscente Daniela Canti, riconfermata, ha preso il massimo dei voti. Nel nuovo consiglio entrano anche tanti giovani, un ottimo segnale per il futuro della Fratellanza. Il governo non chiede di meglio che di lavorare in collaborazione con le comunità estere, lo hanno sottolineato chiaramente i segretari di Stato intervenuti, Teodoro Lonfernini e Fabio Righi. Quest'ultimo, poco prima della riunione, ha voluto incontrare privatamente anche l'ambasciatrice di San Marino in Italia, Daniela Rotondaro. Il momento è drammatico, così lo ha poi definito parlando ai sammarinesi intervenuti, ma con l'apporto di tutti potremo uscirne. In platea c'è anche chi ha finalmente potuto ottenere la cittadinanza sammarinese, grazie alla nuova legge, possibilità fino a quel momento interdetta nonostante i legami familiari. Su alcuni comparti economici la luce si è spenta e difficilmente si riaccenderà, ha detto il segretario di Stato Lonfernini, che ha comunque ribadito l'importanza di mantenere vivo il legame con le comunità estere.

