La Fratellanza Sammarinese di Roma rinnova il legame con la Repubblica, anche attraverso il menu

Non si può dire che la Fratellanza Sammarinese non si impegni a mantenere vivo e saldo il legame con la Repubblica di San Marino, dai nomi dati alle tavole da pranzo, alle bevande “made in Titano”, fino al menu. A Natale infatti, non è solo tempo di auguri e scambi di doni, ricorda la presidente. Un centinaio i partecipanti quest'anno, che hanno trovato anche un altro dono, fotografie storiche nelle quali rivedersi, o ritrovare i propri cari, vedere come si era, il tempo trascorso. Presenti l'ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro, che venerdì era al Quirinale per i tradizionali auguri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al corpo diplomatico, e la console Marina Emiliani. L'ambasciatrice ha anche parlato degli avvenimenti salienti dell'ultimo periodo in Repubblica, dal sostegno a Ucraina e Palestina, fino all'accordo di associazione con l'Unione Europea.

Nel video le interviste a Daniela Canti, presidente Fratellanza Sammarinese di Roma, e a Marco Ciambotta, vice presidente Fratellanza Sammarinese di Roma







