La Fratellanza San Marino - America a Springfield, possibile gemellaggio con il Titano

Il presidente Roberto Moretti incontra la sindaca Misty Buscher nel segno del legame con Lincoln

“Great and good friends” (Grandi e buoni amici), l'incipit della missiva che Abramo Lincoln indirizzò, il 7 maggio 1861, ai Capitani Reggenti Gaetano Belluzzi e Costanzo Damiani in risposta alla lettera di concessione della cittadinanza sammarinese onoraria. Quella amicizia che oggi si consolida grazie alla forza di un legame indissolubile. E che fa tappa a Springfield, Illinois la città dove ha vissuto ed è sepolto il sedicesimo presidente Usa. Lì Roberto Moretti, presidente della Fratellanza San Marino – America, è stato ricevuto dalla sindaca Misty Buscher gettando le basi per rapporti più stretti tra le due realtà.

Grande interesse è stato dimostrato per la storia di San Marino e il percorso di supporto decennale della Fratellanza a favore dei cittadini americani residenti sul Titano. Un ponte che dalla piccola Repubblica arriva Oltreoceano culminato nel 2022 con l'istituzione del San Marino Lincoln Day. Nei doni il senso di una nuova e importante amicizia: consegnata alla sindaca Buscher una copia della lettera di Lincoln, locandina e foto del San Marino Lincoln Day; Springfield ricambia con una stampa esclusiva, creata dall’artista Julie Dailey, con Lincoln alla guida di una corvette sulla Route 66 e sullo sfondo i monumenti e luoghi più iconici della città.

Un'occasione che apre adesso la strada al possibile gemellaggio fra Springfield e San Marino, in una sorta di filo rosso intessuto 163 anni fa.