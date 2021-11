Domenica 28 novembre, la Fratellanza San Marino – America festeggia dalle 13.00 al Palace Hotel, il Giorno del Ringraziamento con un momento conviviale che si rinnova dopo lo stop del 2020 causa pandemia. Iniziativa di aggregazione aperta sia agli associati, sia ai non associati. Saranno presenti il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari e John Paonessa, funzionario dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia.