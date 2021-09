La Galleria virtuale di Palazzo Begni nel nuovo sito di Segreteria e Dipartimento Esteri

Presentato il nuovo sito della Segreteria e del Dipartimento Esteri. Rinnovata completamente la veste grafica e soprattutto la parte contenutistica; uno strumento, il portale, rivelatosi fondamentale – in tempo di pandemia – per tenere informati i cittadini su tematiche quali mobilità e Green Pass. Nel corso della conferenza stampa, presenziata dai Segretari di Stato Beccari e Gatti - che condividono Palazzo Begni -, è stata illustrata una delle principali novità del sito: il tour virtuale dell'edificio e delle sue opere d'arte. Dallo storico dell'arte Pier Giorgio Pasini – che ha curato i testi – un affascinante excursus storico. E poi l'intervento dell'Amministratore delegato di AC&D Solutions, Mauro Duca, che ha contribuito – per la parte tecnica - al rinnovamento del sito. “Facile da consultare – ha precisato il Direttore del Dipartimento Esteri Matteo Mazza -, intuitivo; “il nostro mezzo – ha aggiunto – per comunicare verso l'esterno.

