La generosità fa battere il cuore della cardiologia: donato un nuovo holter

Un piccolo strumento utilissimo per il cuore, a disposizione del reparto di cardiologia grazie ad un grande cuore, quello di Anna Corelli: un gesto di generosità che unisce simbolicamente chi dona e chi cura. All'Istituto per la Sicurezza Sociale la cerimonia di consegna di un nuovo holter a 12 derivazioni: consentirà un monitoraggio elettrocardiografico più prolungato e preciso, rafforzando la capacità diagnostica e la presa in carico dei pazienti affetti da patologie aritmiche, contribuendo così a migliorare la qualità dell’assistenza.

Alla signora Corelli il sentito “grazie” del Direttore Generale dell’ISS e del personale della Cardiologia. Un momento semplice ma significativo, che ha voluto sottolineare come dietro ogni strumento medico non ci sia solo tecnologia, ma anche il cuore di chi sceglie di sostenere la sanità e di prendersi cura degli altri.