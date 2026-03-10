La generosità fa battere il cuore della cardiologia: donato un nuovo holter Vendendo sue creazioni nei mercatini la signora Corelli ha raccolto la somma necessaria per un'apparecchiatura utile ai pazienti con patologia aritmica

Un piccolo strumento utilissimo per il cuore, a disposizione del reparto di cardiologia grazie ad un grande cuore, quello di Anna Corelli: un gesto di generosità che unisce simbolicamente chi dona e chi cura. All'Istituto per la Sicurezza Sociale la cerimonia di consegna di un nuovo holter a 12 derivazioni: consentirà un monitoraggio elettrocardiografico più prolungato e preciso, rafforzando la capacità diagnostica e la presa in carico dei pazienti affetti da patologie aritmiche, contribuendo così a migliorare la qualità dell’assistenza.

Alla signora Corelli il sentito “grazie” del Direttore Generale dell’ISS e del personale della Cardiologia. Un momento semplice ma significativo, che ha voluto sottolineare come dietro ogni strumento medico non ci sia solo tecnologia, ma anche il cuore di chi sceglie di sostenere la sanità e di prendersi cura degli altri.

“E' l'ennesimo segno di una popolazione che è sensibile, che tiene moltissimo al valore di questo istituto, di questo ospedale”, afferma il Direttore Generale Iss Claudio Vagnini. “Siamo molto soddisfatti, questo è l'atteggiamento giusto, l'atteggiamento di chi non ha patrimoni pazzeschi ma che dà la possibilità a tutti noi di avere gli strumenti aggiornati, per far sì che le persone possano essere monitorate quando hanno la sfortuna di avere un problema di salute”.



Nel servizio, l'intervista al Direttore Generale ISS Claudio Vagnini



