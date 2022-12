La Giunta di Chiesanuova consegna i bonus bebè ai nuovi nati

Anche per il 2022, la Giunta di Castello di Chiesanuova ha confermato, per il quarto anno consecutivo, la sua iniziativa a sostegno della natalità. Sono stati infatti donati ai neogenitori del castello sei bonus bebè per i nuovi nati di quest'anno. Una cifra simbolica, di 250 euro, per far sentire la vicinanza dell'amministrazione locale alle famiglie. La Giunta fa sapere di aver accantonato i risparmi per questa iniziativa, già stata confermata anche per l'anno prossimo. Un gesto simbolico, è stato detto, "per alzare l’attenzione delle Istituzioni verso le difficoltà dei giovani a crearsi una famiglia e a reperire un immobile".