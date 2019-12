La giurisprudenza sammarinese a portata di click

L'intervista a Paolo Pascucci

Un progetto per raccogliere, selezionare e massimare oltre 25 anni di giurisprudenza civile e penale. È questo quanto offre il nuovo portale web, curato dall'Università di San Marino e dall'Istituto Giuridico sammarinese dell'ateneo. Un importante strumento di lavoro rivolto a tutti. “Al momento sono oltre 400 le voci individuate per l’indice delle massime – spiega il direttore dell'Istituto Giuridico Paolo Pascucci - un numero destinato a crescere con l’aumentare dei principi espressi”.

Chi visiterà il sito potrà orientarsi all'interno di due aree principali: una dedicata al diritto civile, l’altra al penale. Nella sezione famiglia ad esempio si troverà sottosezioni come matrimonio, filiazione e separazione. Approfondendo la prima, si potrà consultare il relativo principio giuridico e troverà i riferimenti sulla sentenza nella quale è stato affermato.

La realizzazione del progetto è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione di Tribunale, Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e la Giustizia, Segreteria di Stato per gli Affari Interni, Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, Ordine degli Avvocati e Notai.

Nel servizio l'intervista a Paolo Pascucci (direttore Istituto Giuridico Sammarinese)