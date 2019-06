La giurisprudenza sammarinese in un sito web accessibile a tutti

Giurisprudenza on line

Entro il prossimo autunno sarà attivato il portale internet della giurisprudenza sammarinese. Un obiettivo reso possibile dal protocollo firmato in mattinata da Università di San Marino, alcune Segreterie di Stato, il Tribunale, l'Ordine degli Avvocati e il Dipartimento Giustizia.





Le sentenze della giurisprudenza sammarinese, divise per argomenti e introdotte da una sintesi che ne evidenzia i principi giuridici, saranno disponibili in un sito web appositamente dedicato che ne garantirà un rapido e funzionale accesso da parte degli operatori del settore e di tutti gli interessati. E' la finalità del protocollo firmato in mattinata dai Segretari di Stato Renzi, Zanotti e Podeschi, dal Dirigente del Tribunale Guzzetta, dal Magnifico Rettore Petrocelli, dal Presidente dell'ordine degli avvocati e Notai Selva e dal Direttore del Dipartimento Affari Costituzionali e Giustizia Catia Crescentini. “Credo che questa firma – commenta il Segretario di Stato alla Giustizia Nicola Renzi – sia un ulteriore passo in avanti e adesso ci aspettiamo grandi risultati. Un grande grazie a tutte le persone che hanno voluto fare sistema, mettendo parte del loro lavoro in comune per dare un grande servizio non solo agli operatori del settore ma a tutti i cittadini”. Un protocollo che, come hanno ricordato il Segretario Renzi e il Magnifico Rettore Petrocelli, porta a compimento l'opera del compianto professor Lanfranco Ferroni, stimato Giudice delle Appellazioni che ha ricoperto anche i ruoli di Magistrato Dirigente e Direttore dell'Istituto Giuridico a cui è demandato, ora, gran parte del compito di tradurre in concreto gli obiettivi del protocollo: “La prima cosa da fare – dichiara Paolo Pascucci, professore di Diritto del Lavoro all'Università di Urbino e Direttore dell'Istituto Giuridico Sammarinese – è l'allestimento del sito. I borsisti dell'Istituto Giuridico stanno intanto già lavorando alla selezione delle sentenze da pubblicare e quindi penso, ragionevolmente, che con l'autunno dovremmo essere pronti ad apparire pubblicamente col sito”.