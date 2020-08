TRIBUNALE La giustizia sammarinese sul Corriere della Sera

Dopo Ansa e Il Fatto Quotidiano, anche il Corriere della Sera si occupa della giustizia del Titano. Il noto quotidiano italiano, sia nell'edizione on line che in quella cartacea, torna sulla sulla riorganizzazione interna del tribunale, in particolare sull'indagine che riguarda Armado Siri. La riassegnazione dei fascicoli, scrive il Corriere, riguarderebbe infatti anche il procedimento che vede imputato il senatore ed ex sottosegretario leghista.



