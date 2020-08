La gradinata della Cava dei Balestrieri intitolata a Giuseppe Rossi. La cerimonia il 2 settembre

Mercoledì 2 settembre alle 11.30 verrà scoperta la lapide commemorativa che intitola la gradinata della Cava dei Balestrieri al professor Giuseppe Rossi. Lo comunica la segreteria Interni in una nota.

L’istanza d’Arengo era stata presentata ad aprile 2019 e approvata dal Consiglio Grande e Generale a settembre 2019. Insegnante al Ginnasio-Liceo della Repubblica di San Marino, appassionato conoscitore e cultore delle tradizioni del Titano, è stato anche il fondatore della Federazione Balestrieri Sammarinesi.

"Seppe raccogliere prima un nucleo di giovani sammarinesi, - si legge nell'istanza d'Arengo - ai quali negli anni si aggiunsero altri giovani e poi altri ancora, centinaia di ragazzi ai quali insegnò amore e rispetto per le tradizioni sammarinesi. La Federazione Balestrieri Sammarinesi divenne una realtà apprezzata dai nostri concittadini e veicolo di promozione della nostra iconografia e del nostro Paese, in Italia e in numerose nazioni europee".

Anche la bonifica della pietraia sottostante il Pubblico Palazzo e la nascita della Cava dei Balestrieri, luogo oggi utilizzato, oltre che per il tiro con la balestra, per numerose manifestazioni culturali e di intrattenimento, fu merito del professor Rossi e del gruppo di balestrieri degli anni '70.



Alla cerimonia dello scoprimento della targa saranno presenti i Capitani Reggenti, Alessandro Mancini e Grazia Zafferani, e i familiari del professore.