“UN BATTITO DI ALI" La gratitudine di una mamma: la direttrice di “Un Battito di Ali" racconta i sogni e la patologia del figlio Valentina Felici invita ad andare oltre alla fragilità e sottolinea la determinazione

Era stata ospite anche della puntata di Khorakhanè Valentina Felici, Direttore Operativo Onlus “Un Battito di Ali" per parlare di malattie cardiache, e ora prende carta e penna per raccontare la storia di suo figlio, che soffre di una patologia cronica con la quale convive. Già sottoposto a due delicati interventi, ora vive la gioia di poter tornare a muovere i suoi passi nella disciplina che l'ha reso sette volte campione d'Italia e vice campione mondiale lo scorso anno di ballo folk romagnolo.

"I bambini e i ragazzi che soffrono di patologie croniche vengono etichettati come soggetti fragili - scrive Valentina Felici - ma dimostrano una forza e una determinazione rara. Una madre che ha un figlio di 19 anni dovrebbe tenere in mano il libretto degli esami sostenuti all'università del proprio figlio non il bugiardino del Coumadin".

Avere un obbiettivo nella vita, coltivare i sogni, riempire la mente di pensieri positivi ti salva l'anima e il corpo! - conclude.

