La Guardia Medica Centralizzata si trasferisce all’Ospedale di Stato

Da lunedì 22 settembre cambia sede la Guardia Medica Centralizzata Territoriale della Repubblica di San Marino. L’Istituto per la Sicurezza Sociale informa che il servizio sarà operativo, dalle 18 di lunedì, presso l’Ospedale di Stato a Borgo Maggiore, in via La Toscana n. 2, al primo piano della palazzina ambulatori specialistici (scala F, accanto al CUP). La Guardia Medica continuerà a garantire assistenza medica urgente durante le ore notturne – dalle 18 alle 8 – nonché nei fine settimana e nei giorni festivi. Le visite potranno essere svolte sia nella nuova sede che, se necessario, al domicilio dell’assistito. Per le richieste di intervento rimane attivo lo stesso numero telefonico: 331 6424748. L’ISS assicura che il trasferimento avverrà senza alcuna interruzione, garantendo la piena continuità del servizio a beneficio della cittadinanza.







