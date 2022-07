La lezione della memoria. A San Marino è la festa della Libertà

San Marino celebra oggi la caduta del fascismo. Il 28 luglio del 1943, tre giorni dopo l'arresto di Mussolini, i sammarinesi si riunirono in un comizio popolare e fecero approvare un ordine del giorno che prevedeva lo scioglimento del Consiglio Principe e Sovrano. Come da protocollo, per ricordare le migliaia di persone da tutti i Castelli che in nome della libertà fecero pressione sulle istituzioni, il Corteo Reggenziale aperto da due gendarmi in alta uniforme, è partito da Palazzo Pubblico alla volta della Statua della Libertà. Qui i Capi di Stato hanno deposto una corona d'alloro in memoria di tutte le vittime del fascismo. Un gesto simbolico, mentre il corteo attende in piazza della Libertà, affiancato da una rappresentanza della Guardia del Consiglio Grande e Generale, della Milizia Uniformata e della Guardia di Rocca. Presente anche l'ambasciatore d'Italia a San Marino Sergio Mercuri.

