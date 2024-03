La lezione di Nembrini, tra San Marino e Kampala. Sfida educativa e sostegno a distanza A San Marino, grazie alla collaborazione con Avsi, il preside della "Luigi Giussani", sorta ai bordi di una baraccopoli

A San Marino un pezzo d'Africa segnato da guerre tribali, carestie ed epidemie. Grazie alla collaborazione tra Avsi San Marino e scuole superiori della Repubblica, coinvolte in un progetto di sostegno a distanza. Andrea Nembrini, preside di una scuola a Kampala, in Uganda, sorta ai bordi di una baraccopoli, ha incontrato gli studenti e tracciato una simmetria tra due realtà agli antipodi, accomunate dalla stessa sfida educativa.

Per gli studenti l'occasione di toccare con mano la concretezza del progetto di sostegno a distanza, dall'altro di conoscere aspetti inediti di un angolo d'Africa poverissimo, dove ai più piccoli è stato restituito il diritto all'istruzione. Alla Luigi Giussani di Kampala gli studenti ottengono risultati migliori, rispetto al resto dell’Uganda. Al centro c'è il cammino personale di ciascuno, lo sviluppo della consapevolezza di sé. I progetti per il futuro. “Da grandi vogliono fare i piloti ed i medici” ha detto Nembrini, ricevuto in udienza privata dai Capitani Reggenti.

Nel video Andrea Nembrini, preside della “Luigi Giussani” ed Alessandra Greco, Presidente Avsi San Marino

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: