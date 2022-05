La "lezione di vita" di Bryan Toccaceli ai ragazzi delle medie di Coriano

Bryan Toccaceli, ex campione di motocross di San Marino (in carrozzina dopo un incidente avvenuto alla Baldasserona il 1 maggio 2018), questa mattina ha tenuto una ‘lezione di vita’ alle scuole medie di Coriano. Il giovane sammarinese e sua mamma Sabrina Guerra hanno parlato davanti ai ragazzi della scuola media di Ospedaletto, riuniti nella palestra del comprensorio, ed a 3 classi delle scuole medie GABELLINI di Coriano, nella sala Isotta del Teatro Corte. L’iniziativa è stata organizzata dall’assessore alle Politiche Giovanili Giulia Santoni, che ha invitato per l’occasione la giornalista Rtv Sara Bucci, che alla storia di Bryan ha dedicato un capitolo del libro “il sorriso non è gratis”. Una preziosa occasione per un confronto con gli adulti del domani, sull’opportunità di vivere la vita accettando il cambiamento, senza smettere di porsi obiettivi e di sognare.

