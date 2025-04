SAN MARINO La Ludoteca “Pologioco” punta sull’innovazione con il nuovo laboratorio di robotica L’attività, in collaborazione con Ofpassion, introduce i bambini al mondo della tecnologia e dell’automazione attraverso il gioco e la creatività

La Ludoteca “Pologioco” conferma il suo ruolo centrale nel panorama educativo locale, ampliando ulteriormente la propria offerta formativa con un innovativo laboratorio di robotica, novità assoluta dell’anno scolastico in corso. Il progetto, realizzato in partnership con Ofpassion, azienda alessandrina specializzata nella formazione educativa a carattere scientifico e creativo, si svolge interamente in modalità da remoto, permettendo l'intervento di esperti qualificati e garantendo al contempo un'esperienza altamente interattiva e coinvolgente.

Nel corso delle attività laboratoriali, gli alunni delle classi coinvolte hanno avuto la possibilità di costruire semplici robot utilizzando materiali e strumenti specificamente progettati per la loro fascia d’età, esplorando in maniera pratica e divertente le basi della tecnologia e dell'automazione. Questa iniziativa rappresenta un significativo passo avanti nell’integrazione delle nuove tecnologie nei contesti ludico-educativi, promuovendo lo sviluppo di fantasia, manualità e competenze trasversali.

L’esperienza ha rappresentato inoltre una preziosa occasione di formazione anche per le operatrici della ludoteca e per le insegnanti, arricchendo ulteriormente la proposta educativa delle scuole partecipanti. Con questa nuova proposta, la “Ludoteca Pologioco” continua a offrire un'educazione inclusiva, dinamica e orientata al futuro, in cui il gioco, l'apprendimento e l'innovazione si fondono armoniosamente per formare cittadini consapevoli e creativi di domani.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: