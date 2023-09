La lungimiranza della visione di Emma Rossi custodita nel Parco a lei intitolato A Monte Cerreto mercoledì pomeriggio la cerimonia di inaugurazione, tante le persone che hanno voluto partecipare

A Monte Cerreto mercoledì pomeriggio la cerimonia di inaugurazione del Parco Emma Rossi. La lungimiranza di un pensiero politico che aveva messo l'attenzione al territorio al centro, molto prima che acquisisse il peso che ha attualmente. E così, nel ventennale della sua morte, la visione di Emma Rossi viene custodita nella bellezza di Monte Cerreto, in un parco a lei intitolato, che riequilibra peraltro una toponomastica che anche a San Marino è questione maschile.

Il taglio del nastro conclude l'iter promosso dall'associazione a lei intitolata ed è il Presidente, Enrico Guidi a ripercorre le tappe, dopo la famosa istanza d'arengo. Si emoziona quando legge il messaggio dei Capitani Reggenti, quando spiega il senso delle installazioni all’interno del Parco, opera degli architetti Maurizio Del Din e Gino Zani. Una sequenza che definisce un percorso che intende dare concretezza al ricordo e invitare alla riflessione, realizzando un legame non solo formale tra Emma Rossi e il Parco a lei intitolato.

Soddisfatto il Capitano di Castello di Acquaviva per un progetto che ha visto la Giunta coinvolta e partecipe. Il Segretario per il Territorio e l'Ambiente Stefano Canti ha ricordato lo spessore della figura di Emma Rossi, e quanto sia di stretta attualità la tutela dell’ambiente e in generale l’attenzione per l’utilizzo del Territorio e la sua protezione.

Nel video l'intervista a Patrizia Busignani, vice presidente Associazione Emma Rossi

