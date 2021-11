SOLIDARIETÀ La madre di Bryan Toccaceli citata dall'ex premier Giuseppe Conte

La storia di solidarietà di Sabrina Guerra è stata oggi ripresa dall'ex premier Giuseppe Conte in un lungo post su Facebook. Conte, nel parlare delle misure a sostegno delle persone in difficoltà cita la storia di Sabrina e la donazione di ferie che le ha consentito di seguire il figlio Bryan ogni giorno per tre anni. "Colleghi, conoscenti, ma anche persone che non la conoscevano personalmente. Si chiama solidarietà" scrive Conte sottolineando che "i gesti delle persone comuni, di chi vive fuori dal Palazzo, sono spesso più avanti di certa politica".

