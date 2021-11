La madre di Bryan Toccaceli ospite a "I Fatti Vostri": "Ringrazio tutte le persone di San Marino"

"Buongiorno, mi chiamo Sabrina, ho 51 anni e vengo da San Marino e sono su questo balcone per ringraziare i miei colleghi e non solo per avermi donato le loro ferie per riuscire a stare a casa col mio figlio che ha avuto un brutto incidente. Ringrazio veramente tutte le persone di San Marino che mi hanno regalato la possibilità di stare a casa con Bryan", questo il messaggio che Sabrina Guerra, madre di Bryan Toccaceli, lancia dal condominio de "I Fatti Vostri", la trasmissione di Rai Due condotta da Salvo Sottile ed Anna Falchi.









Ospite del programma Sabrina ha raccontato la sua storia assieme a Cristina Severi, la sua collega che a fine 2018 aveva lanciato sui social l'appello per donare le ferie, secondo quanto stabilito dalla legge 137 sammarinese. "È stata una cosa veramente bellissima, - racconta in trasmissione - mi hanno contattato in tantissimi, anche persone che non erano dipendenti pubblici. È stato davvero un gran bel gesto".

La puntata è visibile su Raiplay (minuto 1:13:00)