La magia delle arti performative nel centro storico di San Marino: il 17 e 18 agosto arriva Visionnaire

Sentiamo Federico Pedini Amati

Tutti hanno sognato almeno una volta di fare acrobazie spettacolari o danzare nel cielo. Sul Titano sarà possibile vivere queste emozioni attraverso Visionnaire, il nuovo format dedicato alle arti performative e ad artisti di strada, che il 17 e il 18 agosto riempirà di magia le vie e le location più suggestive del centro. Grandi installazioni alla Cava dei Balestrieri e Piazza della Libertà. A organizzare l’evento, in collaborazione con la Segreteria al Turismo, l’agenzia Nextime di Alberto Rosa con la direzione artistica di Simone Ranieri, che non vogliono svelare nessuna sorpresa.

"Faremo vivere una vera e propria esperienza al visitatore - spiega Alberto Rosa, fondatore di Nextime Eventi - non ci sarà un palcoscenico ma si calerà direttamente nella scena". Si inizia alle 21:30 alla porta del Paese, dove ci sarà un Virgilio che guiderà gli spettatori lungo un percorso a tappe in cui ci si potrà imbattere dall’acrobatica alla danza, dal physical theatre al circo contemporaneo, dall’illusionismo al bodypainting. A esibirsi saranno artisti di caratura internazionale, come ad esempio gli Elementz Art, che vantano collaborazioni in tutto il mondo, da Disneyland Paris al Carnevale di Venezia. E poi la compagnia di acrobatica e danza aerea dei Liberi di..., che nel curriculum ha anche un’esibizione a Broadway. L’ingresso sarà libero e gratuito. "Aspettative grandissime. E' un'evento particolare, in mezzo ad altri eventi. Ci aspettiamo di vivere un contesto molto particolare. C'è stata anche una sinergia nell'organizzazione di quest'evento: 50% pubblico e 50% privato".

Sentiamo il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati