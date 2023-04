La magia protagonista del week end di San Marino

Si è aperto a San Marino il Festival Internazionale della Magia, giunto alla sua 24° edizione. Un viaggio alla scoperta del mondo della magia per stupire e divertire. Oggi alle 15.00 Gala di Close Up mentre alle 21.00 l’evento clou del festival, il Gran Gala della Magia, presentato da Raul Cremona, che vedrà la partecipazione di artisti in anteprima assoluta per Italia e San Marino. Tra questi Léa Kyle, Maxim, Zinthya, Charlie Mag, Dala Illusions, Youry et Sophie e infine Magica Gilly, la mascotte del festival, che si cimenterà in un nuovo numero a sorpresa in stile Harry Potter coadiuvata dal padre Gabriel.

Domani sarà invece il momento del Family Show. Alle 16.30 lo spettacolo MagiExpress. Il Centro Congressi Kursaal sarà la location di tutti gli spettacoli ad eccezione del Gran Gala della Magia che si svolgerà al Teatro Nuovo di Dogana.

Novità di quest’anno sarà un set fotografico con i personaggi dei fumetti grazie alla collaborazione con l’Associazione San Marino Comics. Per tutto il weekend le vie del Centro Storico si animeranno con spettacoli di magia da strada.