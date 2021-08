La Marina nomina Carlo Romeo Consigliere Scientifico della Forza Armata

Il Capo di Stato Maggiore della Marina Amm. Giuseppe Cavo Dragone ha nominato Carlo Romeo "per i suoi alti meriti", Consigliere Scientifico della Marina Militare. Il top manager RAI, attualmente DG della consociata RAI San Marino Rtv, diventa dunque advisor ufficiale della Forza Armata, nell'ambito dei media e della formazione del personale. L'incarico è a titolo gratuito e disinteressato, secondo la procedura vigente in merito. "Un grande onore e un impegno importante cui tengo molto", commenta Carlo Romeo. "Si tratta - ha aggiunto - di una collaborazione ormai antica che in teatri operativi non facili e in contesti complessi ha fatto parte e fa parte non soltanto del mio impegno professionale ma anche, se non soprattutto, di quello personale". La cerimonia per la consegna ufficiale del titolo è prevista a Roma a Palazzo Marina dopo l'estate.