"La mia quarantena": il video concorso realizzato dagli allievi del Centro di Formazione Professionale

A vincere il concorso è stato il video di Nicola D'Addario

Il progetto è stato ideato dagli insegnanti del Centro di Formazione Professionale durante i difficili mesi del lockdown. “Ogni giorno vedevamo, durante le sessioni di lezione online, i ragazzi e le ragazze sempre un po più spenti – spiegano i docenti – e anche noi stessi sentivamo la frustrazione nello svolgere le lezioni in quella modalità che è altra cosa dal vivere la scuola”. “Così abbiamo pensato che questo momento di isolamento poteva costituire un’occasione utile affinché ognuno potesse in qualche modo raccontare, utilizzando qualsiasi forma espressiva, come ha sentito o vissuto questo suo particolare momento di vita”.

A vincere il concorso è stato il video di Nicola D'Addario, secondo classificato Enrico Raschi e al terzo posto Annalisa Felicità. “Facciamo un plauso a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato – scrivono gli insegnanti – perché sono stati in grado di stupire tutto il corpo docente”. Su YouTube il video completo con tutti i progetti realizzati.