SALUDECIO La ministra Cartabia incontra i detenuti della Comunità di don Benzi "Le istituzioni hanno bisogno di voi"

"In questo luogo si coltivano rapporti positivi tra società civile e istituzioni". Così la ministra della Giustizia Marta Cartabia, in visita alla casa di accoglienza per carcerati di Saludecio, curata dall’associazione Papa Giovanni XXIII. Ad accoglierla Giovanni Paolo Ramonda, Presidente della Comunità di don Benzi. Nella struttura vivono 24 detenuti ammessi alle misure alternative al carcere. Quella di Rimini è infatti una delle 8 Comunità Educanti con i Carcerati, avviati a percorsi di rieducazione attraverso esperienze di servizio ai più deboli.

“Questo è luogo speciale dove accadono cose importanti – ha dichiarato la Guardasigilli – Per questa ragione è stato prioritario per me venire qui oggi: una boccata d’ossigeno in un momento difficile. Desideravo conoscervi personalmente, ascoltare le testimonianze e poter toccare con mano una realtà di cui ho sempre sentito parlare bene. Lasciatemi dire un’ultima cosa: da Ministra della Giustizia posso dire che le istituzioni hanno bisogno di voi”. “Le persone che hanno sbagliato devono giustamente pagare per i loro errori, ma devono anche essere rieducate. E’ quello che facciamo nelle nostre Comunità”, ha dichiarato Ramonda, sottolineando per chi esce dal carcere la tendenza – nel 75% dei casi - a ricommettere reati. “Invece nelle nostre comunità, dove i detenuti sono rieducati attraverso esperienze di servizio ai più deboli – afferma – le recidive sono appena il 15%”.

