La missione ortodossa romena nella Repubblica di San Marino compie 15 anni

La piccola Chiesa di Canepa, concessa al culto nel 2021 dall'allora Vescovo Andrea Turazzi, è la loro casa. I fedeli celebrano i 15 anni della missione ortodossa romena a San Marino: un esempio di integrazione ecumenica, in un mondo sempre più diviso da ideologie e religioni. "Per noi è un momento di gioia, - dice Padre Gabriel Cerbu - Paolo l'Apostolo ci esorta nella sua prima lettera ai tessalonicesi, "siate sempre lieti, pregate sempre, in ogni cosa rendete grazie". Così abbiamo fatto anche noi in questa occasione al compimento di 15 anni di missione ortodossa nella Repubblica di San Marino. Abbiamo innanzitutto reso grazie al Signore nella Divina Liturgia, in un quadro solenne e festivo, per tutti i benefici abbondantemente riversati sulla nostra comunità in tutto questo tempo. Inoltre ringraziamo al nostro Vescovo, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Siluan, Vescovo della Diocesi Ortodossa Romena d'Italia San Marino e Malta. Infatti con la sua benedizione, 15 anni fa abbiamo intrapreso questo cammino a beneficio dei fedeli che si trovano sul territorio della Repubblica di San Marino e anche nelle zone circostanti".

Privilegiato il rapporto con la Diocesi San Marino – Montefeltro. "Un pensiero colmo di gratitudine alla Diocesi Cattolica di San Marino e Montefeltro, a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Domenico Beneventi, - continua Padre Gabriel - nonché a tutti i suoi predecessori sulla sede episcopale per la fraterna accoglienza e per la disponibilità che hanno dimostrato nei confronti della nostra Chiesa. Ringraziamo inoltre al Professore Antonio Casali, alla sua moglie Vasilica per l'impegno profuso e costante a sostegno dell'attività della nostra comunità. In più rinvolgiamo un pensiero pieno di gratitudine, di cuore, alla Croce Rossa di San Marino che, a parte altre cose, ha messo una spalla anche a sostegno delle iniziative social-filantropiche della nostra Diocesi".

Nel video l'intervista a Padre Gabriel Cerbu, Parrocchia ortodossa romena in San Marino.